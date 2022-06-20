Наказания добились представители Общероссийского народного фронта вместе с Ространснадзором.

Во Владимире водителя автобуса №22 оштрафовали за пропуск остановки. Наказания добились представители Общероссийского народного фронта вместе с Ространснадзором.Об инциденте в ОНФ сообщила молодая мама, которая стала очевидцем случившегося. В начале мая она возвращалась домой после прогулки по центру города. В районе 20 часов на остановке «Андриановский сквер» она ждала транспорт до микрорайона «Доброе». Однако рейсовый автобус проехал мимо.В поисках справедливости женщина обратилась к «фронтовикам», а те в надзорные органы. По результатам проверки факт пропуска остановки подтвердился. На сотрудника одной из компаний-перевозчиков завели административное дело и оштрафовали. Сумма не уточняется.