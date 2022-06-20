Общественники Народного фронта совместно с Ространснадзором добились штрафа для водителя автобуса №22, который не сделал остановку во Владимире на «Андриановском сквере». 1 мая жительница

Общественники Народного фронта совместно с Ространснадзором добились штрафа для водителя автобуса №22, который не сделал остановку во Владимире на «Андриановском сквере». 1 мая жительница Владимира вместе с другими людьми ждала общественный транспорт на вышеназванной остановке, чтобы с малышом уехать домой. Нужный автобус 22 маршрута проскочил мимо. Молодая мама уточнила, что он точно выполнял рейс, так