Волокна растения планируют использовать в качестве импортозамещения.

В Вязниковском районе 500 га земель засеяли технической коноплей. Волокна растения хотят использовать в качестве товара для импортозамещения. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.«В Вязниковском районе планируется создать кластер по выращиванию и переработке конопли. На предприятии нетканных материалов уже разработана линейка продукции из волокна растения, а «Аскона» проводит испытания конопляных матов, который могут заменить в матрасах кокосовую койру», - написал госслужащий.Добавим, что из технической конопли также производят верёвки, канаты, паруса, судовые снасти, одежду, обувь, масло, востребованное в косметических целях, продукты для в автомобиле-, авиа- и судостроения.Во Владимирской области инвесторы выкупили под новую культуру уже более 1,6 тысячи гектаров заброшенных земель. Всего в 2022 году планируется посеять 500 га в ООО ВладТехАгро и 100 га в СПК «Родина». В выращивание планируется вложить 800 млн рублей.