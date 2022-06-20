Депутаты ЗС рекомендуют увеличить финансирование.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области предлагают увеличить дотации на строительство приютов для бездомных животных. С такой инициативой народные избранники выступили с такой инициативой во время ежегодных публичных слушаний об исполнении областного бюджета.«После передачи полномочий по безнадзорным братьям нашим меньшим с муниципального на региональный уровень ситуация не улучшилась. не решит проблему. Учреждение вместит всего 300 особей, но бесхозяйных собак и кошек намного больше. Мы рекомендуем увеличить финансирование для решения этой проблемы», – подчеркнул председатель комитета по бюджету Михаил Максюков.Парламентарии намерены изыскать деньги за счёт профицита казны, который в 2021 году составил 8,7 млрд рублей.«Экономика не просто устояла, а даже принесла доход сверх плана. Усилились и федеральные транши – например, инвестиционные кредиты в размере порядка 5 млрд руб. В итоге общие доходы области увеличились примерно на четверть и составили почти 93 млрд рублей. Эта сумма, помимо всего прочего, пущена и на сокращение государственного долга области. Результатом стало исполнение бюджета с профицитом в 8,7 млрд», - уточнили в пресс-службе ЗСВО по итогам «публички».В результате увеличение расходов на строительство приютов вошло в список рекомендаций.