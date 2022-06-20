На эти цели выделено 14,8 млн рублей.

Во Владимире, Муроме и Петушках открыты группы дневной занятости для подростков-инвалидов. На эти цели выделено 14,8 млн рублей. Об этом рассказали в департаменте соцзащиты населения.«Сейчас 35 ребят осваивают декоративно-прикладное творчество и основы работы на компьютере. В 11 учреждениях появляются группы кратковременного ухода общеразвивающей и логопедической направленности, группы сенсорной интеграции, музыкальной терапии и логоритмики», - уточнили в департаменте.К концу 2022 года власти запустят информационный портал для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, который объединит все данные об услугах по реабилитации ребят. На сайте будет доступна электронная регистратура, которая упростит запись на приём к специалистам.Реализация мер поддержки продлится в течение следующих двух лет. Планируемый охват - более 1000 жителей региона.