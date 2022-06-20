При планировании поездок пассажиров просят заранее проверять актуальное расписание на сайте организации или в или в сервисе Яндекс.Расписание.

Во Владимирской области с 27 по 30 июня изменится график движения 12 электричек. Об этом рассказали в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.Корректировки затронут направления между Владимиром, Ковровом, Гороховцом и Нижним Новгородом.Поезд № 6319 сообщением Н.Новгород – Гороховец:НН-Моск отпр.17.32, 435 км 17.38-17.39, НН-Сорт 17.41-17.42, Кондукторская 17.44-17.45, Доскино 17.55-18.11, далее поезд проследует согласно действующего расписания (приб. в 19:22).Поезд № 6419 сообщением Ковров 1 – Владимир:до ст. Второво поезд проследует согласно действующего расписания (отпр. в 19:10), далееВторово 19.50-20.10, Карякинская 20.16-20.17, Автоприбор 20.30-20.31, Владимир Вост 20.33, Владимир приб.20.37;Поезд № 6301 сообщением Н.Новгород – Гороховец:НН-Моск отпр.04.34, 435 км 04.40-04.41, НН-Сорт 04.43-04.44, Кондукторская 04.46-04.47, Доскино 04.51-04.52, Ворошиловская 04.57-04.58, Игумново 05.01-05.02, Дзержинск-Вост 05.07, Дзержинск 05.09-05.29, далее поезд проследует согласно действующего расписания (приб. в 6:20).При планировании поездок пассажиров просят заранее проверять актуальное на сайте организации или в или в сервисе