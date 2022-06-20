Напомним, что голосование пройдёт с 9 по 11 сентября.

Во Владимирской области стали известны имена четверых кандидатов в губернаторы. «Единая Россия», либерал-демократы, компартия и справедливороссы определились со своим выбором.Партийная конференция «ЕР» ожидаемо на пост врио главы региона Александра Авдеева. Днём ранее «Справедливая Россия – патриоты – за правду» остановилась на Сергее Бирюкове, местные коммунисты Антона Сидорко, а ЛДПР - Сергея Корнишова. Все три потенциальных конкурента действующего врио являются депататами Законодательного собрания.Теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр - заручиться поддержкой глав городов и районов, а также народных избранников из местных советов.Напомним, что голосование пройдёт с 9 по 11 сентября.