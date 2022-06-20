Годовая инфляция во Владимирской области уменьшилась до 19,4% в мае 2022 года. Об этом сообщили во владимирском отделении Центробанка России 20 июня. Такая динамика объясняется увеличением

Годовая инфляция во Владимирской области уменьшилась до 19,4% в мае 2022 года. Об этом сообщили во владимирском отделении Центробанка России 20 июня. Такая динамика объясняется увеличением предложения продукции на рынке, укреплением рубля и охлаждением спроса. В прошлом месяце замедлился рост цен на овощи. Импортные продукты стали дешевле, чем стоили ранее благодаря росту валюты. А местные