Звездная семья всегда найдет выход в непростой ситуации.

Звездная семья всегда найдет выход в непростой ситуации.После начала спецоперации на Украине российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми улетели в Израиль. Вскоре появились новости о получении гражданства, о дальнейшем обучении их детей, а потом Галкин и вовсе начал там работать. Все говорит о том, что на родину артисты больше не вернутся. Некоторые россияне расстроены таким положением дел. Однако есть у Галкина с Пугачевой и ненавистники, которые напрочь отказались от былого признания этих артистов.Политолог Армен Гаспарян уверен, что звезды, критикующие Россию в сложный момент, не должны зарабатывать за ее счет. В связи с этим он отправил Аллу Пугачеву и Максима Галкина гастролировать на Украину, раз она так им дорога. К слову, западные артисты именно так и делают. В Незалежной уже побывали волонтерка и многодетная мать Анджелина Джоли, голливудский актер Шон Пен, режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага, а также британские музыканты Боно и Эдж из группы U2.Так что же мешает нашим артистам отправиться туда же? Выходит, что они ничем не отличаются от так называемых диванных критиков, которые так их раздражают."Выбрали сторону Украины — ради бога, гастролируйте там, зарабатывайте там, не надо зарабатывать в стране, которую вы презираете", – отметил Гаспарян.