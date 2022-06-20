Как сообщает , корпорация Microsoft запретила пользователям на территории РФ скачивать с официального сайта операционные системы Windows 10 и 11. При попытках воспользоваться услугой, выскакивает ..

Как сообщает , корпорация Microsoft запретила пользователям на территории РФ скачивать с официального сайта операционные системы Windows 10 и 11. При попытках воспользоваться услугой, выскакивает Ошибка 404, пишет .Для решения проблемы пользователям предлагают обратиться в службу поддержки. По данным Microsoft ситуацию комментировать не спешат.Впрочем, окончательно заблокировать доступ к своим продуктам у компании не получилось. Как оказалось, русские тут же нашли решение. Скачать "винду" можно, всего лишь включив на компьютере VPN и поменяв язык на сайте Microsoft. Об этом пишет .