Грязь и безразличие к проблемам людей. Жители дома на улице Пичугина, 9 во Владимире не могут добиться от управкомпании нормальной работы. На придомовой территории и в помещениях общего

Грязь и безразличие к проблемам людей. Жители дома на улице Пичугина, 9 во Владимире не могут добиться от управкомпании нормальной работы. На придомовой территории и в помещениях общего пользования не убирают месяцами, говорят люди. В одном из подъездов жильцам пришлось сделать дорожку из газет, чтобы не наступать на брызги застарелой рвоты. Вот какая жуть, тут