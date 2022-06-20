Краденую вещь она планировала продать. На злоумышленницу завели уголовное дело.

В Муроме по горячим следам раскрыли кражу шуруповёрта. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В дежурную часть обратился представитель управляющей компании, который заявил о пропаже электроинструмента. Его стоимость мужчина оценил в 7 000 рублей.«Полицейские установили приметы подозреваемой. Спустя несколько часов по ориентировке сотрудники ППС задержали муромлянку, в руках у которой был пакет с чужим имуществом», - уточнили в полиции.Фигурантка призналась в содеянном. Во дворе у подъезда она увидела лежащий в сумке электроинструмент. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны рабочих, она взяла его и скрылась с места преступления.Краденую вещь она планировала продать. На злоумышленницу завели уголовное дело.