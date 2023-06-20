В зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев из Владимирской области. Встали на защиту...

В зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев из Владимирской области.Встали на защиту страны. В зону специальной военной операции сегодня отправилась очередная группа добровольцев из Владимирской области. Подробности- в нашем репортаже.Контракт по доброй воле. Кто на полгода, кто на год. Отправиться в зону специальной военной операции этих мужчин сподвигло чувство долга. Желание принести пользу своей стране. Александр Алексеев, к примеру, на раздумья потратил полтора года.Александр Алексеев, военнослужащий:- Боевого -то особо не было. Я был, служил во взводе обеспечения. Мы доставляли также в горах, были и в Моздоке, также доставляли. Но это конец уже Чеченской.Решение своего защитника родные Александра одобряют. Проводы без лишних эмоций. И с уверенностью - дело правое, после выполнения боевых заданий он обязательно вернётся домой. С победой!Светлана Лапшакова, мама военнослужащего:- Тяжело говорить. Но я всегда поддерживала своих сыновей. Поэтому и сейчас буду поддерживать его.В боевые подразделения военнослужащих их отправят не сразу - сначала двухнедельная подготовка, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием и военной техникой.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Всё больше и больше ребят, которые приходят с конкретными воинскими специальностями. Которых в учебных частях, надеюсь, сильно переучивать не потребуется. И, особенно здорово, что приходят очень много так называемых сухопутных специальностей - это связисты, артиллеристы, собственно пехотинцы - имеется ввиду мото стрелки, конечно же.На торжественных проводах - напутствия от родных, правительства области, ветеранов. Благословили бойцов и представители духовенства.Отец Алексей, клирик Свято-Казанского храма г. Владимира:- В критические моменты религиозное чувство - оно очень сильно обостряется. Поэтому - в сложной ситуации молитесь. Господь он всегда, и особенно помогает тем людям, которые призывают его и просят его помощи.Желающих подписать военный контракт в регионе все больше. И сегодня это выбор настоящих мужчин.Максим Калашников, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".