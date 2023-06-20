Девушка находилась в гостинице и не хотела общаться со своим поклонником, тогда тот пошел на противозаконные меры. Как сообщили в УМВД, 18 июня в полицию поступил тревожный звонок. Мужской

Девушка находилась в гостинице и не хотела общаться со своим поклонником, тогда тот пошел на противозаконные меры. Как сообщили в УМВД, 18 июня в полицию поступил тревожный звонок. Мужской голос по телефону сообщил, что в одной из гостиниц Владимира находится опасный предмет. Туда сразу направили несколько нарядов полиции и кинологов, а также эвакуировали из здания