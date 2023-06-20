Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подвёл итоги международного экономического форума...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подвёл итоги международного экономического форума в Петербурге.Петербургский международный экономический форум: итоги для регионов. В северной столице делегация Владимирской области-ее возглавил губернатор Александр Авдеев- подписала ряд важнейших соглашений. Какие проекты стартуют уже скоро? Каков объём инвестиций? Об этом в интервью нашему каналу рассказал сам глава региона. С губернатором Александром Авдевым беседовала Мария Платанюк.