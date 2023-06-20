Владимирцы получат 70 автобусов, созданных в родном регионе. Об этом сообщили в официальном сообществе производителя в соцсетях. Речь о машинах марки «Волгабас». Их, вместе с 30 ЛИАЗами,

Владимирцы получат 70 автобусов, созданных в родном регионе. Об этом сообщили в официальном сообществе производителя в соцсетях. Речь о машинах марки «Волгабас». Их, вместе с 30 ЛИАЗами, поставят летом в рамках инвестпроекта. Как расшифровывает производитель, 36 автобусов – это модели длиной 12 метров на газовом топливе. 30 машин дизельные большого класса, 4 автобуса – среднего