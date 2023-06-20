Более 20 соглашений подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев на международном...

Более 20 соглашений подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев на международном экономическом форуме в северной столице.Новые инвестиции, "точки роста" и рабочие места. В северной столице завершил работу международный экономический форум. О его итогах для нашего региона- Мария Платанюк.Россия строит суверенную экономику. Ту, что сама формирует спрос. И вместе с тем держит курс на открытость. Важнейший из тезисов Президента Владимира Путина. Несмотря на трудности, страна не свернула на путь изоляции. Портрет современной российской экономики- это прежде всего регионы. Спектр- от производства до туризма. На полях форума об опыте Владимирской области в деле поддержки предпринимателей разных сфер рассказал губернатор Александр Авдеев. Региональный закон "Об ответственном ведении бизнеса" - первый в стране- действует уже полгода. Бизнес- кардиограмма- ЭКГ- рейтинг: экономика, кадры, государство.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы для себя ставили задачу ускорить все те процедуры и услуги государственные, которые регион оказывает с точки зрения взаимодействия с бизнесом, для того, чтобы бизнес максимально быстро проходил се эти рутинные, бюрократические процедуры.С берегов Невы делегация под руководством Александра Авдеева вернулась с весомым багажом. Почти 2 десятка соглашений. Из них 9- инвестиционных. Ожидаемый эффект- около полутора тысяч рабочих мест. Инвестиции вольются в целый ряд районов. От Александрова и Кольчугина до Владимира и Камешкова. В камешковскую территорию опережающего развития инвестор готов вложить 630 миллионов рублей. Профиль - пищевая промышленность."Здесь есть всё для успешного ведения бизнеса. Отличная логистика, надёжная инфраструктура и государственная поддержка"Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Общая сумма, сейчас мы оцениваем, больще чем на 11 миллиардов. Ключевыми задачами мы ставили для себя поддержать инвестиционные проекты, внутренние наши, которые направлены на увеличение объёмов производства. Особенно в тех отраслях, которые важны.Цифровизация, производство- в том числе наукоёмкое, новый технопарк, стройматериалы, микробиология. Спектр широк. Звучал в северной столице и город Суздаль- в рамках сессии креативных индустрий. Древний Суздаль давно-официальная столица отечественных мультфильмов. Директор открытого российского фестиваля анимационного кино Александр Герасимов уверен: анимация-локомотив. Синтез разных видов искусства. Российская анимация идёт своим путем. Студии переходят на отечественный софт. Смещается и вектор "мультэкпорта".Александр Герасимов, директор открытого российского фестиваля анимационного кино:- Переориентирование в экспортном сегменте, оно сейчас начинает происходить в сторону дружественных стран. Мы сейчас всё плотнее и плотнее начинаем работать с тем же Ираном, Индией, Китаем, Турцией, со странами Латинской Америки.Вперед вместе со всей страной. Главное для каждого субъекта России. В том числе и для Владимирской области.Мария Платанюк, Владимир Лебедев "Вести-Владимир".