Недавно публику обрадовали новости о том, что здоровью попавшего в больницу Романа Костомарова ничего не угрожает.

Недавно публику обрадовали новости о том, что здоровью попавшего в больницу Романа Костомарова ничего не угрожает.Вся страна продолжает переживать за олимпийского чемпиона, который еще в январе этого года попал в больницу. На плечи звезды фигурного катания упало много испытаний. По данным СМИ, он перенес ампутацию, два инсульта, а также частично лишился зрения. Не так давно о здоровье Романа Костомарова поступили радостные новости.Друзья спортсмена сообщали, что он пошел на поправку. Более того, сам он вышел на связь, чтобы сказать, что он жив, а также поблагодарить поклонников за переживания. На данный момент, как сообщают источник, близкие к ситуации, фигурист проходит реабилитацию, чтобы вернуть утраченную мобильность. Планируется, что ему установят протезы.Вчера появились свежие данные о состоянии Романа Костомарова. И оно нестабильно в психологическом плане, потому что пока у олимпийского чемпиона не выходит социализироваться в обществе."Бывают нервные срывы", – сообщил источник.Спортсмен находится в постоянном контакте с психологами, которые помогают ему справиться со всеми переживаниями. Что касается протезов, то их сейчас подгоняют. Установка пока невозможна, потому что перед этим у звезды должны затянуться все раны. А на это уйдет примерно полгода. Тем не менее, подбор модели протезов для Романа Костомарова идет полным ходом.