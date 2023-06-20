Если у человека есть перебои в работе сердца, то для него кофе является нежелательным напитком, особенно в жару. Такое заявление сделал врач-диетолог Михаил Гинзбург По словам эксперта, все ..

Если у человека есть перебои в работе сердца, то для него кофе является нежелательным напитком, особенно в жару. Такое заявление сделал врач-диетолог Михаил ГинзбургПо словам эксперта, все неприятные эффекты от кофе могут усиливаться в жаркую погоду. У некоторых кофе способен нарушать терморегуляцию, отмечает .