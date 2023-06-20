По поручению губернатора в подразделение отправили стиральные машины, кулеры, бойлер, машинки для стрижки волос и микроволновки.

Для раненых бойцов СВО из Владимирской области передали бытовую технику. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.«В войсковую часть, где проходят реабилитацию после ранений прибывшие из зоны СВО бойцы, передан очередной груз с дополнительной помощью», - сообщает телеграм-канал Белого дома.По поручению губернатора в подразделение отправили стиральные машины, кулеры, бойлер, машинки для стрижки волос и микроволновки. В сборе гуманитарной помощи участвовали владимирские власти и жители 33-го региона.