Сделка оценивается в 40 млрд рублей.

Сделка оценивается в 40 млрд рублей.На российском жилищном рынке намечается крупнейшая сделка. Группа "Самолет", второй по объемам строительства застройщик в России, сообщила о подписании соглашения о покупке активов девелопера "МИЦ". Сумма сделки не разглашается, по оценкам аналитиков рынка, она составляет не менее 40 млрд рублей.В состав сделки войдет 50 юридических лиц, 11 жилых комплексов на этапе проектирования и строительства и земельный банк в Московском регионе.ГК "Самолет" входит в список системообразующих компаний России. В портфеле девелопера более 3 млн кв. м построенной недвижимости и около 3,6 млн кв. м в стадии строительства.Застройщик "МИЦ" занимает 7 место по объемам строительства в Подмосковье и девятое место – в Москве. В портфеле находится около 700 тыс. кв. м квартир и апартаментов в активной стадии строительства.Земельный банк компании оценивается в 2-2,1 млн кв. м, многие участки находятся в Новой Москве. Это позволит новому владельцу нарастить присутствие в данной локации, которая обладает большей инвестиционной привлекательностью для застройщика масс-маркета, чем территории внутри МКАД.Одной из проблем, с которой может столкнуться "Самолет", – большой процент просрочки по сдаче домов – 69% от всех корпусов ГК "МИЦ" сдаются с задержкой. У самого "Самолета" показатель лучше – 39%.