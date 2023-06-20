Речь о публикациях представителя одной из общероссийских профсоюзных организаций Андрея Коновала. В одном из постов он выразил обеспокоенность по поводу процесса централизации службы

Речь о публикациях представителя одной из общероссийских профсоюзных организаций Андрея Коновала. В одном из постов он выразил обеспокоенность по поводу процесса централизации службы скорой помощи во Владимирской области. В частности, по информации представителя профсоюза, облздрав согласовал сокращение штатного расписания городской станции Владимира и общего числа бригад с 37 до 28. В своём официальном запросе в