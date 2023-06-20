На данный момент по Владимирской области насчитывается около 100 служебных собак. За каждой собакой закреплен специалист – кинолог, который дрессирует, тренирует животное и при

На данный момент по Владимирской области насчитывается около 100 служебных собак. За каждой собакой закреплен специалист – кинолог, который дрессирует, тренирует животное и при необходимости выезжает с ним на места происшествий. Дрессировке поддается любая собака, но в качестве служебных предпочтение отдают овчаркам. Михаил Еськов, начальник Центра кинологической службы УМВД области В кинологической службе Владимирской области,