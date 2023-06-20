Проблему обсудили на оперативке у губернатора.

Александр Авдеев прокомментировал Проблему обсудили на оперативке у губернатора.Специалисты выявили очаг распространения вредителей. Они прогнозируют, что до конца месяца активность пойдёт на спад. При этом Нацпарк «Мещёра» сейчас согласовывает методы химической обработки леса.«Непарный шелкопряд – некарантинный вид. Эксперты отмечают, что на следующий год после атаки вредителя большинство деревьев и кустов продолжают жить. Поэтому лекарства могут оказаться хуже болезни. Чтобы в домашнем хозяйстве не навредить себе, посадкам и земле, они советуют в первую очередь метод ручной сборки и уничтожения гусениц. О других способах безопасной борьбы специалисты расскажут на днях во время пресс-конференции», - пояснил глава региона.Он также поручил спланировать мероприятия для профилактике распространения насекомых в следующем году.Ранее жители Гусь-Хрустального района в соцсетях снимки деревьев, на которых гусеницы уничтожают листву. Также ппосевы на полях и в огородах.