Об этом рассказал губернатор в своем телеграм-канале. Также Александр Авдеев подчеркнул, что уже к концу месяца активность шелкопряда пойдет на спад. Гусеницы непарного шелкопряда

Об этом рассказал губернатор в своем телеграм-канале. Также Александр Авдеев подчеркнул, что уже к концу месяца активность шелкопряда пойдет на спад. Гусеницы непарного шелкопряда продолжают атаковать Владимирскую область. Больше всего насекомых в Гусь-Хрустальном районе. В социальных сетях жители делятся фотографиями обглоданных деревьев. Проблемой обеспокоился губернатор, по этому поводу он собрал оперативное совещание. Вот что Александр