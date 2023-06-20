В списке: 36 газомоторных 12-метровых, 30 дизельных и четыре машины среднего класса.
Во Владимир летом поставят 70 новых автобусов завода «Волгабас». Об этом рассказали в пресс-службе компании.
В списке: 36 газомоторных 12-метровых, 30 дизельных и четыре машины среднего класса. Все они поступят на баланс «Владимирпассажиртранса».
«Подвижной состав оснащён современным климатическим комплексом, который обеспечивает прохладу летом и комфорт в холодное время года», - уверяют в пресс-службе «Volgabus Group».
Низкопольные машины не имеют ступеней при входе. Они оборудованы аппарелями для заезда колясок и адаптированы для перевозки инвалидов.