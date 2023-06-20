Известный блогер высказался о хобби Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

Известный блогер высказался о хобби Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.Те, кто давно и внимательно следит за жизнью Аллы Пугачевой, знает, что раньше она часто баловала себе походами в казино. В последнее время в прессе стали появляться информация о том, что подобную привычку приобрел и ее супруг Максим Галкин*.Это стало еще одним поводом для тех, кто хотел покритиковать знаменитостей. Сделал это и известный блогер и журналист Вадим Манукян, сообщает портал со ссылкой на первоисточник.В беседе с журналистами он заговорил о пороках Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Вредные привычки и зависимости, а именно к ним психологи и относят игроманию, часто присущи звездам шоу-бизнеса, утверждает мужчина. Ими якобы увлекаются те, кто не смог выдержать испытание деньгами и популярностью."Сравниваю таких людей с наркоманами. Мне их жаль", – заявил блогер.Подчеркнул он и то, что звезды такого плана лишь "пена", которой общество уделяет слишком много внимания. Настоящий почет и признание должно быть оказано, утверждает мужчина, обычным гражданам России, которые каждый день тяжело работают как на благо своей семье, так и на благо страны в целом. А Максим Галкин* и Алла Пугачева к этой категории, по мнению блогера, не относятся.* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.