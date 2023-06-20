Молодой человек сообщил об опасном предмете в гостинице Владимира, чтобы вынудить девушку выйти...

Молодой человек сообщил об опасном предмете в гостинице Владимира, чтобы вынудить девушку выйти наружу.Утром 18 июня неизвестный сообщил, что одной из гостиниц города Владимира находится опасный предмет. Прибывшей полицией были эвакуированы все постояльцы, но опасных предметов в гостинице не обнаружено.Сотрудники УМВД по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из городского управления МВД и регионального УФСБ в течение нескольких часов установили личность и местонахождение звонившего 22-летний жителя города Владимира. Он признался, что гостинице находилась девушка, которая отказывалась выйти к нему сама, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Следователем ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».С подозреваемого взята подписка о невыезде.Фото: https://mail.yandex.ru