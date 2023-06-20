Участвовать могут москвичи в возрасте от 18 до 35 лет.

Участвовать могут москвичи в возрасте от 18 до 35 лет.В парке "Ходынское поле" 24 и 25 июня пройдет фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего". В зоне "Возможности" расположится шатер молодежного клуба Business Update. Вход на мероприятие бесплатный.В шатре развернут лагерь для предпринимателей. Всего за два дня они смогут запустить собственный проект.Эксперты проведут консультации по маркетингу, бухгалтерии, правовым аспектам бизнеса. Запланировано 20 мастер-классов по упаковке личного бренда и продукта, основам денежного мышления, управления финансовыми потоками.Каждый желающий сможет оформить самозанятость, подготовить документы на регистрацию ИП, рассмотреть сферы для открытия бизнеса. Также у посетителей будет возможность зарегистрироваться на маркетплейсах, записаться на мастер-классы клуба.С 2020 году к клубу Business Update присоединилось более 150 тысяч человек, отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин."На празднике гости смогут понять, как раскрыть предпринимательский потенциал, подобрать стратегию расширения своего бизнеса, узнать о предстоящих мероприятиях клуба, а самое главное — создать комьюнити для развития в бизнесе: познакомиться с единомышленниками, действующими и новыми участниками клуба и найти друзей", – рассказал Фурсин.Фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" организован проектным офисом "Молодежь Москвы" при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.