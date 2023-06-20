Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело «шпиона». Как сообщает пресс-служба региональной...

Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело «шпиона».Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в марте 2021 года обвиняемый приобрел на сайте «Али-Экспресс» цифровые часы со скрытой видеокамерой.Уточняется, что мужчина планировал установить этот «будильник» в арендуемой квартире (в Москве). А спустя год (через сайт «Авито») он указанное шпионское оборудование продал.Любопытно, что житель Мурома уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Ранее мужчина на сайте «Али Экспресс» приобретал специальное техническое устройство, предназначенное «для негласного получения и регистрации акустической информации». А также «солнцезащитные очки» для скрытого визуального наблюдения и документирования.Мотивом покупок стал конфликт между обвиняемым и его бывшей супругой, а также судебные тяжбы по вопросу установления порядка общения с их общим ребенком.Шпионское устройство, как выяснилось, было куплено для сбора необходимой информации. Правда, через год мужчина решил от него избавиться и разместил информацию на сайте.Покупателями "волшебных" очков оказались сотрудники УМВД, действовавшие в рамках «проверочной закупки».В данный момент уголовное дело «шпиона» направлено в Муромский городской суд.Фото: pxfuel.com