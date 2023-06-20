Мужчина погиб в загоревшейся в результате ДТП машине во Владимирской области. Накануне спасатели...

Мужчина погиб в загоревшейся в результате ДТП машине во Владимирской области.Накануне спасатели второй дежурной смены аварийно-спасательной службы ликвидировали последствия смертельного ДТП близ поселка Сойма Судогодского района, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.По предварительным данным, в 16 часов 20 минут 45-летний водитель автомобиля "опель" Opel не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В загоревшейся машине водитель погиб на месте происшествия, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.