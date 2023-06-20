На видео попал конфликт двух водителей автобусов, которые не смогли мирно поделить пассажиров во...

На видео попал конфликт двух водителей автобусов, которые не смогли мирно "поделить" пассажиров во Владимирской области.В телеграм-канале Инцидент Владимир появилось видео, как водители не смогли мирно поделить пассажиров."Драма" развернулась на муромских дорогах. Как рассказывают очевидцы, сначала водители подрезали друг друга и пытались первыми приехать на остановку. А потом решили выяснить отношения лично. Кто из них всё-таки достоин везти пассажиров, определить так и не смогли.