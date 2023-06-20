Работы завершились еще вчера, а движение открыли сегодня, 20 июня, с 10 часов утра, сообщили в Упрдоре. На мосту на южном объезде специалисты провели восстановительные работы. Они разобрали

Работы завершились еще вчера, а движение открыли сегодня, 20 июня, с 10 часов утра, сообщили в Упрдоре. На мосту на южном объезде специалисты провели восстановительные работы. Они разобрали поврежденное мостовое полотно в 15 местах, выполнили локальный ремонт бетонной плиты с заменой армирования и восстановлением гидроизоляции. Также специалисты установили новый деформационный шов. Верхний слой дорожного покрытия