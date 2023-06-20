На время диагностики конструкции на путепроводе сохранятся скоростные (до 50 км/ч) и весовые ограничения (до 3,5 тонн).

На Южном обходе Владимира запустили движение по мосту через Клязьму. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Москва - Нижний Новгород».В рамках дорожники частично разобрали полотно, выполнили восстановление бетонной плиты с заменой армирования, а также обновили верхний слой асфальтобетона.На время диагностики конструкции на путепроводе сохранятся скоростные (до 50 км/ч) и весовые ограничения (до 3,5 тонн). По результатам мониторинга будет принято окончательное решение - снимать их или нет.