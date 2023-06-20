Возле станции Минская заменят асфальт, создадут общественное пространство, уложат газон.

Возле станции Минская заменят асфальт, создадут общественное пространство, уложат газон.Второй этап благоустройства около станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) начался, рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Там установлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, для пешеходов сделали временные проходы.Возле станции специалисты уже расширили и отремонтированы тротуары (на Минской улице), продолжают организовывать парковку подэстакадой проспекта Генерала Дорохова (на пересечении с Минской улицей). После того, как работы завершатся,пешеходная и транспортная доступность этой станции МЦД-4 улучшится. Москвичи также получат комфортные общественные пространства.Территорию возле Минской улицей, путями Калужского направления железной дороги и улицей Поклонной благоустроят. Там создадут место для прогулок с экотропами из террасной доски, сделают современное освещение, установят лавочки. Кроме того, специалисты собираются заменить асфальт на проезжей части Минской улицы, установить свыше 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, оборудовать наземные переходы опорами контрастного освещения.После этого территорию озеленят. Возле станции уложат 12 тысяч квадратных метров газона. Все работы будут завершены до конца 2023-го.Кстати, запустить МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" планируют уже в этом году. Конечными станциями четвертого диаметра станут Железнодоржная (в Балашихе) и Апрелевка (в одноименном городе). 86-километров маршрут включит в себя 37 станций, 18 из которых будут пересадочными (на метро, МЦК и другие линии МЦД).Совсем скоро запустят и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Крюково и Ипподром станут конечными станциями этого диаметра. Маршрут протянется на 85 километров и включит в себя 41 остановочный пункт.Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что Калужское направление Московской железной дороги почти готово к запуску МЦД-4. Градоначальник отметил, что станции будущего четвертого диаметра стали современными пригородными вокзалами. Подробнее об этом "Дни.ру".