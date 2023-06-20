Народные приметы: 21 июня. Почему в день Летнего солнцестояния нужно надевать яркую одежду? 21...

Народные приметы: 21 июня. Почему в день Летнего солнцестояния нужно надевать яркую одежду?21 июня 2023 года проходит народный праздник Фёдоров день и Летнее солнцестояние. 21 июня – астрономический рубеж весны и лета. Самый длинный день и самая короткая ночь. Травники старались не пропускать этот день, выходили на сбор трав, кореньев, листьев, цветов и плодов. Вода в этот день считается целебной. В старину старались искупаться, или хотя бы умыться водой из открытого источника. Обливались колодезной или речной водой из ведра.Солнцестояние встречали с раннего утра. Для этого вставали как можно раньше, затемно, шли на высокие места — пригорки, холмы, залезали на крыши домов, где встречали первые лучи солнца. По поверьям, такие лучи зарядят человека силами, энергией, крепким здоровьем, удачей, одарят его защитой.Что можно делать в день Летнего солнцестояния?В этот день нужно избавиться от ненужных старых вещей. Их можно раздать нуждающимся или отнести на помойку.Сегодня было принято надевать только яркие и цветные вещи. Женщины вешали на шею кулон в форме солнца.В течение дня нужно хотя бы ненадолго открыть окна с солнечной стороны. Лучи солнца, которые проникнут в дом, очистят жилье, выгонят из него всю нечисть.Что нельзя делать в день Летнего солнцестояния?Нельзя думать о плохом, поскольку все мысли сегодня способны материализоваться.Не стоит сегодня никому давать обещания – все равно не получится их исполнить.В такой светлый день нельзя ссориться, ругаться, вступать в конфликты, испытывать негативные эмоции, вспоминать плохие события из прошлого, плакать, пребывать в унынии.Народные приметы на 21 июня 2023 годаМного росы — к ясному дню и большому урожаю.Гроза — к плохому сенокосу.Гром долго гремит на одном месте — ненастье будет затяжным.Собака валяется на земле, много пьёт — перед дождём.Лебеди вечером много кричат — дождь предчувствуют.После осадков болота позеленели — непогода затянется.Лес вдруг стих — перед грозой.Фото pxfuel.com