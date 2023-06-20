Александр Еловских – молодой, но уже очень известный певец. Критики называют его самым интересным из артистов нового поколения сегодня. Он участвовал в 9-м сезоне вокального суперпроекта Первого канала Голос, давал сольный концерт в Кремле и выступал с легендарным Александром Зацепиным! А сейчас его дуэт с Ларисой Долиной Больше ни слова назван лучшим в стране на премии Золотой хит телеканала Music Box Gold.

Александр Еловских – молодой, но уже очень известный певец. Критики называют его самым интересным из артистов нового поколения сегодня. Он участвовал в 9-м сезоне вокального суперпроекта Первого канала "Голос", давал сольный концерт в Кремле и выступал с легендарным Александром Зацепиным! А сейчас его дуэт с Ларисой Долиной "Больше ни слова" назван лучшим в стране на премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.Александр Еловских всегда смотрел на Ларису Долину как на легенду, икону и суперзвезду. И даже подумать не мог, что у них случится дуэт."Мы с Ларисой Александровной часто виделись за кулисами концертов, выступали на фестивале искуств "Славянский базар", но лично знакомы не были, – рассказал артист. А года три назад на музыкальной премии я набрался смелости, подошел к ней, предложил дуэт. Она посмотрела на меня и согласилась".Песня "Больше ни слова", которая сейчас гремит по всей большой стране, лежала и ждала своего часа несколько лет. "И тут звезды, что называется, сошлись, – продолжает исполнитель. – Уже через три недели мы приехали на студию".Но хотя композиция была записана еще 2021-м, вышла она только недавно. И на это нашлись причины. "У меня умерла мама, поэтому решил премьеру отложить, – вздыхает Александр. – А потом я понял, что надо уйти в работу, чтобы справиться со своим горем. И это меня спасло".А позже Еловских и Долина решили снимать и клип, хотя изначально речь про это не шла. Причем занималась видео легендарная Ирина Миронова, которая снимала для Людмилы Гурченко, Кристины Орбакайте, Аллы Пугачевой и множества других суперзвезд."Меня часто спрашивают, сколько я заплатил Долиной, хотя на самом деле ничего", – улыбается Еловских. Позже она призналась журналистам, что далеко не с каждым соглашается петь, а тут чуйка ее не подвела и дуэт состоялся."Справедливая, профессионал, который знает, что делает, человек с добрым сердцем, – так Еловских характеризует Долину. – Мы с ней в хороших отношениях – переписываемся, советуемся, поздравляем друг друга с праздниками. И я безмерно ей благодарен, что поверила в наш дуэт!"