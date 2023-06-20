Полиция проверит сообщения об инциденте с подростком и охранником парка во Владимире. В ходе...

Полиция проверит сообщения об инциденте с подростком и охранником парка во Владимире.В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись конфликта, произошедшего между взрослым мужчиной и подростком в одном из парков города Владимира.По сообщениям в соцсетях, вечером 19 июня мужчина в парке "Добросельский" ударил подростка по голове, выбил у него из рук телефон и толкнул.При этом сегодня было официально заявлено, что сообщений или заявлений о данном факте в органы внутренних дел от граждан не поступало. Данная информация в установленном порядке зарегистрирована в УМВД России по городу Владимиру. Назначено проведение проверки, сообщает ОИиОС УМВД России по Владимирской области.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: https://www.pxfuel.com