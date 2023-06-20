Полиция проверит сообщения об инциденте с подростком и охранником парка во Владимире.
В ходе...
Полиция проверит сообщения об инциденте с подростком и охранником парка во Владимире.
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись конфликта, произошедшего между взрослым мужчиной и подростком в одном из парков города Владимира.
По сообщениям в соцсетях, вечером 19 июня мужчина в парке "Добросельский" ударил подростка по голове, выбил у него из рук телефон и толкнул.
При этом сегодня было официально заявлено, что сообщений или заявлений о данном факте в органы внутренних дел от граждан не поступало. Данная информация в установленном порядке зарегистрирована в УМВД России по городу Владимиру. Назначено проведение проверки, сообщает ОИиОС УМВД России по Владимирской области.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: https://www.pxfuel.com