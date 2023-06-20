После ремонта открыт проезд по мосту через Клязьму на трассе М-7 во Владимирской области. ...

После ремонта открыт проезд по мосту через Клязьму на трассе М-7 во Владимирской области.Движение открыто по двум полосам, ограничения по скорости и массе транспортных средств сохранятся. Максимальная скорость – 50 км/ч. Движение грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн по мосту запрещено, сообщает "ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.На мосту на южном обходе Владимира специалисты разобрали поврежденное мостовое полотно в 15 местах, общей площадью более 100 кв.м. Далее они выполнили локальный ремонт бетонной плиты с заменой армирования и восстановлением гидроизоляции. Для устранения дефектов использовано 22 куб.м бетона и 45 тонн литого асфальтобетона.Кроме того, дорожники полностью заменили изношенный верхний слой покрытия. Уложено порядка 400 тонн нового щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 3 800 кв.м.Фото: "ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород