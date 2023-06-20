После вмешательства прокуратуры решена проблема с вывозом мусора в деревне Корытово Владимирской...

После вмешательства прокуратуры решена проблема с вывозом мусора в деревне Корытово Владимирской области.Прокуратура Киржачского района провела проверку о нарушениях требований законодательства об отходах производства.Жители деревни Корытово рассказали, что мусор вывозят один раз в два дня. Они считают этого недостаточно, так как в летний период количество проживающих увеличивается.Прокуратура установила, что в соответствии с санитарными нормами, в тёплое время года отходы с контейнерных площадок должны вывозиться ежедневно. Руководителю регионального оператора объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.В результате с территории населенного пункта мусор вывозится ежедневно.Фото pxfuel.com