Пожар от загоревшегося холодильника перекинулся на соседние дачи во Владимирской...

Пожар от загоревшегося холодильника перекинулся на соседние дачи во Владимирской области.Заброшенные деревья между домами стали причиной распространения пожара на значительную площадь, отметила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сегодня ночью в Юрьев-Польском районе загорелся частный деревянный жилой дом в деревне Чувашихе. Причина возгорания - неисправность старого холодильника. Между домом и соседними дачами росли деревья, уходом за которыми никто не занимался. В результате, огонь перекинулся ещё на два дачных дома.Сотрудники МЧС успели отстоять соседний дом от огня.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.