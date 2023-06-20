Видеосервисы Wink и more.tv сообщают, что премьера первого эпизода сериала в жанре городского фэнтези «Бибилиотекарь» (18+) состоится 29 июня 2023 года, а также представляют официальные трейлер и

Видеосервисы Wink и more.tv сообщают, что премьера первого эпизода сериала в жанре городского фэнтези «Бибилиотекарь» (18+) состоится 29 июня 2023 года, а также представляют официальные трейлер и постер сериала. Главную роль в проекте по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор»). Телепремьера пройдет в