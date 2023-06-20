Приемная семья девочки во Владимирской области лишила ее родную мать родительских прав. Мать...

Приемная семья девочки во Владимирской области лишила ее родную мать родительских прав.Мать пятилетней девочки (сведений об отце нет) была год назад ограничена в родительских правах. Ребенку были назначены опекуны, в новой семье созданы все условия, у дочери есть отдельная комната, ей уделяется много времени для развития. А вот родная мать своего отношения к исполнению родительских обязанностей не изменила, не предпринимала никаких попыток для возвращения ребенка в семью, жизнью дочери не интересовалась, алименты на ее содержание не выплачивает и на заседание суда не явилась, сообщает пресс-служба Юрьев-Польского райсуда.В итоге, суд удовлетворил исковые требования опекунов о лишении ее родительских прав.Заочное решение не вступило в законную силу.Фото https://vladtv.ru/