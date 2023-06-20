Приговорен к длительному сроку заключения виновник резонансного ДТП, в котором погибли два человека...

Приговорен к длительному сроку заключения виновник резонансного ДТП, в котором погибли два человека во Владимирской области.В январе мы рассказывали, что в резонансной аварии (лобовое столкновение автомобилей «Лада» и «Шевроле» на 15 км автодороги «Муром-М7») погибли водитель и пассажир машины «Службы здоровья» Муромской городской больницы №3. Еще два человека с тяжелыми травмами попали в больницу, в том числе беременная жена погибшего водителя. Только в конце февраля она пришла в себя. К сожалению, врачам пришлось прервать ее беременность. Пострадавшая перенесла несколько операций. Кроме того, у нее были сломаны бедро и голень.Муромский городским судом установлено, что днём в январе 2023 года мужчина, находившийся в состоянии опьянения, сел за руль легкового автомобиля. В районе с.Борисоглеб он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд назначил виновному 8 лет общего режима с лишением права управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области