Первый сезон шоу будет посвящен героям - представителям интересных профессий.

Проект по ранней профориентации впервые анонсировал кастинг ведущего подкаста среди школьников 8-11 классов со всей России.Первый сезон шоу будет посвящен героям - представителям интересных профессий. Организаторы вместе с победителем кастинга запишут десять эпизодов, во время которых гости поделятся своими историями становления в любимом деле.Чтобы принять участие в проекте, подросток должен быть учеником 8-11 классов, иметь опыт публичных выступлений, участвовать во Всероссийском проекте «Билет в будущее». Также школьников просят рассказать о себе в и записать видео-визитку с ответами на вопросы:- Почему мы должны выбрать вас на роль ведущего?- Что вам дает участие в проекте «Билет в будущее»?Организаторы ждут заявок на кастинг от школьников разных регионов страны до 30 июня. А с 10 июля начнётся сама работа по проекту в городе Москве. Запись программ продлится до 11 сентября этого года.Проект «Билет в будущее» уже четвертый год помогает школьникам Владимирской области определиться с будущей профессий и, самое главное, дает возможность попробовать себя в ней. Профориентационные мероприятия, профессиональные пробы проходят на площадках у партнеров, на официальной платформе https://bvbinfo.ru в личном кабинете школьника, а также на Фестивалях профессий. Более 11 000 школьников региона примут участие в проекте в этом году, а помогать им в профессиональном самоопределении будут более 170 педагогов-навигаторов.В этом году организаторы пошли дальше и дают возможность не просто попробовать себя в профессии ведущего, а заявить о себе по всей стране. Ведь шоу-подкаст от «Билета в будущее» будет доступен на официальном сайте проекта, в VK и на сайте информационного партнера PeopleTalk.- Проект «Билет в будущее» предполагает погружение школьников в мир разнообразных профессий. Ребята проходят тесты, профессиональные пробы и "примеряют" различные профессии. Проект помогает подросткам из Владимирской области выявить склонности к различным видам деятельности, определиться с учебной и профессиональной траекторией. А в этом году у ребят есть также уникальная возможность открыть в себе талант ведущего и, может быть, для кого-то именно такая проба станет первым шагом в профессию, — прокомментировала Ксения Зоткина, региональный оператор проекта «Билет в будущее», руководитель центра профессиональной ориентации молодежи ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им Л.И. Новиковой»Справка о проекте:«Билет в будущее» – это проект по профориентации школьников 6-11 классов, которыйвходит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Проект объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников также привлекаются родители и педагоги обучающегося. Более 1,3 млн школьников 6-11 классов стали участниками проекта на данный момент, многие из которых уже выбрали свою профессию благодаря проекту «Билет в будущее» прямо в школах.