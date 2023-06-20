Разоблачить манипулятора и избавиться от негативного психологического воздействия лучше вовремя.

Разоблачить манипулятора и избавиться от негативного психологического воздействия лучше вовремя.Ситуации, когда один человек тайно управляет другим ради собственной выгоды, возникают достаточно часто. И это не удивительно, ведь манипуляторы окружают нас повсюду: в семье, на работе, в общественной жизни. Важно не попасться на их уловки и защитить свои интересы.Бизнес-коуч и специалист по нейромаркетингу Юлия Че перечислила отличительные черты манипулятора, которые помогут распознать его задолго до активных действий.Итак, 9 признаков манипулятора:– живой интерес к вам и вашей жизни;– стремление угодить с первых встреч;– быстрое переход на уровень близких отношений;– подмена фактов;– скрытие истинных намерений;– демонстрация своего статуса;– отрицание критики в свой адрес;– скупость;– постоянные упоминания прошлых отношений.Одним из самых простых примеров манипуляции являются капризы ребенка, который громким криком и другими телесными действиями добивается своего. Но манипулятором может быть и руководитель в рабочем коллективе, который, зная слабые места своих подчиненных, получает от них больше, чем просто ряд выполненных и оплаченных обязанностей.Чтобы не стать жертвой манипулятора, необходимо научиться распознавать его признаки и уметь отстаивать свое мнение. Кроме того, важно уметь критически мыслить и правильно реагировать на провокации. Не забывайте, что ваше время и ресурсы ценны, и не стоит позволять ими распоряжаться кому-то другому.