Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке абрикосов, чтобы не отравиться. Рекомендации по выбору и употреблению фруктов были опубликованы на сайте Роспотребнадзора по ..

Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке абрикосов, чтобы не отравиться. Рекомендации по выбору и употреблению фруктов были опубликованы на сайте Роспотребнадзора по ХМАО.Эксперты посоветовали обращать внимание на пять факторов при выборе. Спелый абрикос имеет ровный цвет, без каких-либо точек и пятен и обладает характерным сладким ароматом, отмечает . В Роспотребнадзоре советуют приобретать абрикосы только в специализированных местах торговли. Не стоит покупать фрукты вдоль трасс и на стихийных рынках.Ранее сообщало о том, что агрохолдинг из Подмосковья начал выпускать безлактозные и обезжиренные продукты.