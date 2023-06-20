С начала года скоростной интернет от «Ростелекома» пришел в 4 тысячи домохозяйств Владимирской...

С начала года скоростной интернет от «Ростелекома» пришел в 4 тысячи домохозяйств Владимирской области.В июне интернет от «Ростелекома» появился еще в 14 сельских населенных пунктах Владимирской области, а всего с начала года почти в четыре тысячи домохозяйств пришла Сеть GPON. Камешковский район: д. Лубенцы, Новосёлка, Плясицыно, Сергеиха, Вахрамеево, Верещагино, с. Ряхово, Гатиха. Гороховецкий район: д. Быкасово, п. Пролетарский. Меленковский район: д. Архангел, Иватино. Суздальский район: д. Лопатицы. Суздальский район: п. Красный Куст.Специалисты провайдера проложили более 50 километров оптоволокна. Благодаря этому доступ в Сеть и возможность подключения цифровых сервисов получили жители более двух тысяч домохозяйств — порядка семи тысяч человек.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Ключевая задача работы нашего филиала — обеспечить качественной связью максимальное количество владимирцев, в том числе тех, кто живет в частном секторе городов или в небольших населенных пунктах. Решать ее нам помогает технология GPON (“оптика в дом”), которая гарантирует стабильную и высокую скорость передачи данных. С начала года уже почти в четыре тысячи домохозяйств пришла Сеть от “Ростелекома”, а значит, еще 12 тысяч человек теперь могут учиться и работать удаленно, пользоваться информационными и развлекательными онлайн-платформами, общаться в соцсетях и мессенджерах.Иван Прозоров, абонент «Ростелекома», житель Камешковского района:- Моя работа связана с веб-дизайном. Раньше интернет был только мобильный и приходилось часами “грузить” тяжелые файлы. Очень ждал появления в районе надежного провайдера, поэтому одним из первых подключился к услугам “Ростелекома”. Убедился, что скорость передачи данных у него хорошая. Теперь планирую использовать Сеть не только для работы: в ближайшее время хочу подключить видеонаблюдение на придомовом участке. А сына уже подписал на дистанционные курсы “Лицея” компании: пусть подучит на каникулах математику — она у него “хромает”.«Ростелеком Лицей» — отечественный сервис онлайн-образования. Платформа включает множество полезных ресурсов: от обучающих мультфильмов для учеников начальных классов до курсов по подготовке к ЕГЭ для выпускников. Уроки записаны в соавторстве с преподавателями из престижных российских вузов и школ, а учебная программа содержит конспекты и тренажеры для развития навыков мышления и расширения кругозора.Подробнее о сервисах и услугах провайдера можно узнать на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301 38 20.Фото: пресс-служба: ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях2Vtzqvm7uVM