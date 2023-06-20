Новые технологии минерального питания востребованы во Владимирской области.

В Вязниковском районе на базе племенного завода «Пролетарий» возле села Афанасьево прошло традиционное сельскохозяйственное мероприятие – областной «День поля», а также XVI областной конкурс механизаторов по профессиональному мастерству управления техникой. Место проведения выбрали не случайно – в прошлом году в конкурсе победил вязниковский механизатор Руслан Терегулов: так его родной район получил право стать площадкой для очередного форума. К слову, в прошлом году этой чести удостоился ЗАО «Имени Ленина» Собинского района.Первые лица – о задачах АПКОткрыли мероприятия первые лица региона. В видеообращении участников поприветствовал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, который находился в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме.- На форуме мы выполняем очень важную задачу – налаживаем связи и подписываем соглашения о сотрудничестве с нашими перспективными партнёрами, и я рад сообщить вам, что уже удалось подписать два соглашения по развитию агропромышленного комплекса в Меленковском и Киржачском районах. Надеюсь, это даст толчок нашему сельскохозяйственному сектору и обеспечит новые рабочие места, и то, что мы вкладываем в понятие продовольственная безопасность, - сказал Александр Авдеев. – Мы стараемся всесторонне поддерживать село – занимаемся газификацией, поддерживаем сельских старост, помогаем с благоустройством. Предстоит ещё многое. Нужно ввести в оборот больше залежалых земель, сделать так, чтобы она обрабатывалась и приносила свои плоды. Наша задача - поддержать как крупный, так и малый бизнес. Уверен, если мы совместно будем идти этим путём, мы справимся.Форум «День поля» – ключевое событие региона для всех аграриев, в котором традиционно участвуют производители сельскохозяйственной техники, удобрений, кормов, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и других. Для участников подготавливают обширную деловую программу, где они могут обменяться опытом, представить свою продукцию и продемонстрировать собственные успехи. В этом году мероприятие прошло уже в 16-й раз. В нём участвовали больше 40 производителей из России и Белоруссии.Ценный опыт в помощь аграриямПостоянный участник регионального форума – «ФосАгро-СевероЗапад», партнер владимирских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). На выставке она представила новые системы минерального питания, адаптированные к условиям региона, а также сервисы в сфере контроля почвенного плодородия. Подробно об эффективных приемах работы с минеральными удобрениями эксперты «ФосАгро-СевероЗапад» рассказали аграриям на круглом столе, организованном компанией в рамках форума.- «День поля» - важное событие для нас, так же как и для всей отрасли. Аграрии нацелены на результат, активно внедряют новые технологии, добиваются высоких результатов. Мы рады содействовать этому развитию с помощью наших наработок и делиться успешными практическими кейсами по применению минеральных удобрений, - рассказала Татьяна Ченцова, директор «ФосАгро-СевероЗапад».Более 50 марок высокоэффективных удобрений для любых сельскохозяйственных культур, под разные типы почв доступны сегодня владимирским аграриям. В том числе жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37, а также новая марка - водорастворимый МАФ APALIQUA NP 12:61. Инновационный продукт эффективен в технологиях листовых подкормок и фертигации всех сельскохозяйственных культур. Снабжение растений фосфором уже на начальных этапах роста способствует развитию мощной корневой системы. Его доступность для растений повышает аммонийная форма азота в составе удобрения.Высокая эффективность доказана практикойТретий год подряд для Владимирской области характерны жаркие летние месяцы с минимумом осадков, отметил главный специалист по агросопровождению «ФосАгро-СевероЗапад» Сергей Иванов. В таких условиях жидкая форма удобрений предпочтительнее гранул, поскольку не требует влаги для растворения и перевода элементов питания в почвенный раствор. Жидкие удобрения равномерно распределяются в пахотном слое и почвы и обеспечивают растения питательными веществами с момента внесения.Эксперт указал на такую особенность почв региона как показатель ph. Практически все сельхозугодия области имеют кислую среду. Для того, чтобы азот и фосфор хорошо усваивались растениями, важно вносить кальций для раскисления почвы. Владимирские аграрии грамотно подбирают минеральные удобрения с учетом характеристик почв, поэтому комплексные удобрения ФосАгро, содержащие калий, пользуются в регионе высоким спросом.Больше четырёх лет применяет удобрения ФосАгро одно из крупных предприятий - АО Черкутино.- Удобрения ФосАгро показали на практике свою эффективность, - рассказала агроном АО Черкутино Татьяна Поспелова. – При отличном качестве выгодные условия приобретения и никогда не было проблем с доставкой - всегда своевременно. Сервис тоже нравится: сотрудники компании отзывчивые, всегда с нами на связи и готовы помочь и проконсультировать.Форум на площадке «Дня поля» стал площадкой для продуктивного делового общения, обмена опытом накануне уборки урожая и осенней посевной кампании. А потребности в минеральных удобрениях для закладки нового урожая обеспечит «ФосАгро-СевероЗапад».