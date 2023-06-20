Сбившему женщину с ребенком пьяному водителю вынесли приговор во Владимирской области. Собранные...

Сбившему женщину с ребенком пьяному водителю вынесли приговор во Владимирской области.Собранные следственными органами Следственного комитета по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Судогодского района.Следствием и судом установлено, что вечером 23 февраля 2023 года лишенный прав за пьяную езду на «УАЗ» наехал на пешеходов на Заводская села Мошок Судогодского района. Здоровью женщины и ее двухлетнего ребенка был причинен тяжкий вред, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Виновный получил 3 года колонии-поселения с лишением прав на 2 года.Фото: https://www.pxfuel.com